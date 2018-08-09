منح درع الكمال الثقافي لصاحب رائعة “جيبوها يالولاد” صادق جمعاوي

كشف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي اليوم الخمبيس، بأنّ دائرته الوزارية ستمنح درع “الكمال الثقافي” للفنان المبدع الصادق جمعاوي.

وكذا فرقته الشهيرة “البحَّارة” يوم الخميس 16 أوت بقاعة ابن زيدون برياض الفتح.

وكتب ميهوبي في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويتر.

” سأمنح “درع الكمال الثقافي” للفنان المبدع الصادق جمعاوي وفرقته الشهيرة “البحَّارة”.

“يوم الخميس 16 أوت الجاري بقاعة ابن زيدون برياض الفتح”.

وتابع “بحضور نخبة من الفنانين الجزائريين وأطفال المخيمات الصيفية من جنوبنا الكبير”.

وختم قائلا: “جيبوها يا لولاد..