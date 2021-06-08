منح عقارات وامتيازات غير مستحقة ببلعباس تجر محمد حطاب لقضية فساد جديدة

كشفت خبرة قضائية أنجزتها المفتشية العامة للمالية، عن فضائح من العيار الثقيل تتعلق بمنح امتيازات و عقارات البايليك بدون وجه حق عن طريق التراضي البسيط من طرف محمد حطاب وزير الرياضة السابق بصفته والي ولاية بلعباس سابقا.

وحسب المصادر التي تحصلت عليها “النهار أونلاين”، فإن الوالي السابق لسيدي بلعباس محمد حطاب منح العديد من الامتيازات على مستوى الولاية.

وتتضمن القضية، منح امتياز لوعاء عقاري بمساحة 29867 متر مربع لفائدة شركة ذات المسؤولية المحدودة matiriels equipment cima.

بالإضافة إلى منح امتياز وعاء عقاري بمساحة 7934 متر مربع لفائدة المتعامل الاقتصادي “ب محمد”، ومنح امتياز عقار بمساحة 640 متر مربع لفائدة متعامل اقتصادي تيجيني محمد، و منح أيضا امتياز على شكل وعاء عقاري بمساحة 45000 ألف متر مربع لفائدة sarl acqua west.

كما منح ذات المسؤول وعاء عقاري بمساحة 37 ألف متر متر مربع لفائدة متعامل اقتصادي (ب.ع) و منح وعاء عقاري بمساحة 3006 متر مربع لفائدة sarl yahyiaoui

ووجهت للمتهم تهم عديدة تتعلق بالفساد، وهي اساءة استغلال الوظيفة و تبديد أموال عمومية و منح امتيازات غير مستحقة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية جارية حول هذه القضية.