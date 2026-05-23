منح عقود إمتياز ورخص بناء لعدة مشاريع إستثمارية بمستغانم

أشرف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم السبت، على منح عقود امتياز لعقارات اقتصادية ورخص بناء موجهة لإنجاز مشاريع إستثمارية، بمستغانم، في إطار الزيارة الميدانية التي قام بها إلى الولاية.

وحسب بيان للوكالة، يتعلق الأمر بعقد امتياز لعقار اقتصادي بمساحة 1.5 هكتار لفائدة مؤسسة “درويش جزائري محمد وضاح”. بالمنطقة الصناعية البرجية لإنجاز مصنع لانتاج الخيوط الموجهة للنسيج.

وسيوفر هذا الاستثمار، الذي تقدر قيمته ب 1,37 مليار دج، 250 منصب شغل مباشر.

وكذا رخصة بناء لفائدة مركب “Mapi Tek” للتحويل الأولي للبلاستيك والنسيج لتوفير المادة الاولية للشركة الأم FADERCO. لصناعة منتحات العناية الشخصية التي تحصلت على عقار لتجسيد هذا المشروع بالمنطقة الصناعية البرجية.

بالإضافة إلى رخصة بناء لفائدة مؤسسة SARL Talas papers Mills الذي سيتقوم بتجسيد مشروع لصناعة الورق وعجينة الورق.

وتلقى المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، بالمناسبة عرضا حول وضعية المنطقة الصناعية البرجية التي تتربع على مساحة اجمالية تعادل 671 هكتار ببلدية الحسبان.

وتم تهيئة هذه المنطقة على ثلاث مراحل وهي، الشطر الأول برجية 1 بمساحة 200 هكتار، حيث تم الانتهاء من أشغال التهيئة. والشطر الثاني البرجية 2 بمساحة 200 هكتار، وقد تم الانتهاء من أشغال التهيئة. والشطر الثالث البرجية 3 بمساحة 271 هكتار.

