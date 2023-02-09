تم هذا الأسبوع، منح علامة حلال لـ12 منتجا غذائيا جزائريا، لحد الآن، طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك الصادر في 14 يونيو 2016. والمتضمن وضع شروط وإجراءات وضع علامة “حلال” على المواد الغذائية المعنية، وإجراءات إصدار الشهادات المعمول بها.

كما تم في هذا الإطار عقد يوم الاثنين الماضي، في مقر المعهد الجزائري للتقييس (IANOR)، اجتماع للجنة الإشهاد بالمطابقة “حلال”. بهدف دراسة منح الشهادات الأولى.

وبعد دراسة الطلبين المدرجين ضمن جدول أعمال اللجنة، تم منح حق استخدام وضع علامة حلال على 12 منتجًا غذائيا جزائريًا. المصنعين من قبل المؤسستين (GRD LABELLE- SPA و COGEAT SARL). وهذا بعد استيفاء المتطلبات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالحلال. وكذلك المواصفة المرجعية “NA 6184 : الأغذية الحلال – اشتراطات عامة” طبقا لإجراءات منح شهادات الحلال السارية المفعول.

وأصدر المعهد الجزائري للتقييس أول شهادة المنتوج في الجزائر، حسب ما افادت به المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك.

وحسب بيان للمنظمة، فإن الشهادة أصدرتها لجنة الإشهاد للمطابقة بعد دراسة ملفات متعاملين اقتصاديين طلبا العلامة لمنتوجين محليين.

وأضاف نفس البيان، أن العلامة يمنحها المعهد الوطني للتقييس لكل متعامل يطلبها وتتوفر فيه الشروط المطلوبة لاستعمالها في عمليات التصدير.

وسلمت وزارة التجارة وترقية الصادرات، مقرر يتضمن تفويض المعهد الإسلامي لمسجد باريس الكبير في مجال الإشهاد. ليصبح بذلك المخول الوحيد لوضع هذا الوسم على كافة السلع الاستهلاكية المصدرة من فرنسا نحو الجزائر.

كما تم تسليم مقرر التفويض إلى عميد مسجد باريس الكبير، شمس الدين حفيظ، من قبل وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق. وذلك على هامش معرض الإنتاج الوطني بقصر المعارض بالصنوبر البحري.

وقال عميد مسجد باريس الكبير أن منح مثل هذا التفويض يعد “التفاتة طيبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج”. مؤكدا أن “مسجد باريس سيكون أهلا للثقة التي وضعتها فيه الدولة الجزائرية”. وأكد في ذات السياق أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية حتى يكون الوسم إشهادا حقيقيا.