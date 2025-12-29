منح عمار بن جامع لقب الشخصية الدبلوماسية لعام 2025

اختارت مؤسسة “باس بلو” الإعلامية العالمية، عمار بن جامع، ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، الشخصية الدبلوماسية لعام 2025، مناصفة مع فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”. وذلك نظير ما قدّمه من جهود دبلوماسية ومواقف بارزة داخل أروقة الأمم المتحدة.

ويعكس هذا التكريم، من جديد، الثقل الذي اكتسبته الجزائر في الساحة الأممية، والدور المتنامي لدبلوماسيتها في توجيه النقاشات الدولية. في وقت تزداد فيه المطالب الدولية بترسيخ القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان.

ويعَدُّ عمار بن جامع من أبرز الدبلوماسيين الجزائريين، إذ راكم مسارًا طويلاً في السلك الدبلوماسي. وتولّى عدة مناصب سامية، قبل تعيينه ممثلًا دائمًا للجزائر لدى الأمم المتحدة.

وقد برز خلال عضوية الجزائر غير الدائمة في مجلس الأمن بمواقف واضحة وصريحة دفاعًا عن القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ومداخلاته الصريحة داخل مجلس الأمن الدولي. ما جعله يحظى باهتمام وتقدير واسع داخل أروقة المنظمة الأممية.

كما شمل تحرك الدبلوماسي الجزائري ملفات أخرى تتعلق بالسلم والأمن في القارة الإفريقية. حيث ركّز على دعم المسارات السياسية لتسوية النزاعات. انسجامًا مع المقاربة الجزائرية الداعية إلى حلول نابعة من داخل القارة، ومؤكدًا رفضه للتدخلات الخارجية التي تسهم في تعقيد الأوضاع بدل معالجتها.

للإشارة، تعَدُّ “باس بلو” مؤسسة إخبارية رقمية مستقلة تأسست سنة 2011. وهي تابعة لمعهد أخبار المنظمات غير الربحية، وتهتم بتغطية ومراقبة أنشطة الأمم المتحدة.