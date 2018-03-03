الأولياء يمكنهم الاطلاع على الملاحظات الموجهة لأبنائهم عن طريقة النظام المعلوماتي للوزارة

منح كشوف نقاط الفصل الثاني عن بعد قبل 15 مارس

كل وليّ يتوجب عليه فتح حساب يُمكّنه من الاطلاع على نتائج أبنائه

نتائج التلاميذ ستكون متوفرة مباشرة بعد انعقاد مجالس الأقسام

كشفت وزارة التربية الوطنية، عن فتح فضاء خاص بأولياء التلاميذ للشروع في الاستفادة من الخدمات التي يوفرها النظام المعلوماتي لقطاع التربية، وقصد الاطلاع على النتائج المدرسية لأبنائهم ابتداءً من الفصل الثاني من السنة الدراسية 2017 /2018.

وحسب التعليمة، التي تحوز «النهار» على نسخة منها، فإنه يتوجب على المديرين منح الدليل الإعلامي الخاص بتسجيل الأولياء في الفضاء المخصص لهم والاستفادة من الخدمات التي يوفرها النظام المعلوماتي لقطاع التربية.

وأكدت وزارة التربية الوطنية من خلال التعليمة أنه يتوجب تمكين أولياء التلاميذ من الشروع في الاطلاع على النتائج المدرسية لأبنائهم ابتداءً من الفصل الثاني لسنة الدراسية 2017 /2018، مشيرة إلى أنه من خلال الفضاء المخصص لهم ضمن النظام المعلوماتي للقطاع وتبليغ الذين يرغبون منهم في الاشتراك في خدمة الرسائل النصية القصيرة sms المعدة لهذا الغرض بالمعدلات الفصلية لأبنائهم عبر هذه الخدمة.

كما سيتمكن الأولياء من الاطلاع والحصول على كشوف نتائج تقويم الفصل الثاني التي يتم استخراجها من النظام المعلوماتي عبر حساب المؤسسة التعليمية.

كما أمرت وزارة التربية الوطنية مديري المؤسسات التربية، عبر كامل الترب الوطني، طبع الدليل الإعلامي وتسليمه إلى أولياء التلاميذ ليتمكنوا من التسجيل عن بعد، مضيفة أن هذا الدليل يسمح لهم بمعرفة الشروحات من أجل الانخراط ضمن النظام المعلوماتي للاستفادة من الخدمات التي توفرها لهم، كما يمكن تحميل ذات الدليل على حساب مدير المؤسسة.

كما أكدت وزارة التربية الوطنية أنه يمكن سحب شهادة المدرسية مستخرجة من النظام المعلوماتي خاصة بكل تلميذ متمدرس حاملة لرقم التعريف المدرسي وتسليمها إلى كل ولي لاستعمالها عند الدخول إلى النظام قصد تمكينه من التسجيل الأولي عن بعد في الفضاء الخاص بالأولياء، حيث يتعين القيام بهذه العملية قبل تاريخ 8 مارس.

كما أمرت بن غبريت مديري المؤسسة استلام من كل ولي تلميذ استمارة التسجيل لكل ابن متمدرس يسحبها من النظام المعلوماتي ويوقع عليها، وقصد تأكيد التسجيل يقوم بعد ذلك مدير المؤسسة بمراقبة الاستمارة والتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها المصرح بها من طرف الولي وبحضوره الشخصي ويقوم بعد ذلك مدير المؤسسة التعليمية المصادقة على الاستمارة والتأكد من صفة الولي ثم تسليمه وصل الاستلام.

وأضافت وزارة التربية الوطنية أنه بعد تسلم الولي الوصل يقوم مدير المؤسسة بالتأكيد الإلكتروني لعملية التسجيل عبر الحساب الخاص به في النظام المعلوماتي ليصبح الولي معتمدا ومنخرطا بكامل الحقوق في فضاء الأولياء.

كما سيتم حجز العلامات لجميع التلاميذ عبر النظام المعلوماتي والتأكد من صحتها تحت المسؤولية المباشرة والشخصية لمدير المؤسسة قبل 11 مارس.

كما طالبت وزارة التربية الوطنية المديري المؤسسات التربوية بالتأكد من النقاط والملاحظات المحجوزة مباشرة بعد انعقاد مجلس القسم، حيث يمكّن الأولياء بعد عملية التأكد والاطلاع على نتائج أبنائهم عبر الفضاء الخاص بهم، كما يمكّن الأولياء المشتركين في الخدمة الرسائل النصية القصيرة الحصول على معدلات الفصل الثاني لأبنائهم ويمكنهم من الاستفادة من خدمات أخرى يوفرها لهم النظام المعلوماتي.

كما أعلنت وزارة التربية الوطنية، أن استخراج كشوف نتائج تقويم الفصل الثاني لجميع التلاميذ من النظام المعلوماتي قبل 15 مارس، ثم إمضاؤها وختمها من طرف مدير المؤسسة لتسليمها، على أن تكون هذه الكشوف مطابقة تماما مع تلك التي تم الاطلاع عليها عبر الفضاء المخصص للأولياء.