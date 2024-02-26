منح لعمال وأساتذة الجامعات في رمضان

أعلنت لجنة الشؤون الاجتماعية، عن بداية التسجيلات الخاصة بمنحة شهر رمضان الكريم. وهذا لعمال وأساتذة الجامعات الجزائرية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى موقع “النهار أون لاين”، فإن قيمة المنحة ستكون بداية من 5000 دينار حسب الميزانية.

كما أشار بيان اللجنة، إلى أن إيداع الملفات سيكون بداية من اليوم وإلى غاية 6 مارس المقبل. موضحة أن أي ملف يصل خارج هذا التاريخ يعد مرفوضا مهما كان سبب التأخر.

ويتكون الملف من شهادة العمل لسنة 2024، وصك بريدي مشطوب. على أن يتم استلام الملفات بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة 15 مساء. بمقر لجنة الشؤون الاجتماعية المحاذي المركز الدفع الضمان الاجتماعي، مع الأخذ بعين الاعتبار فترة الغداء وشكرا.