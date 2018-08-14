منح للطلبة الجزائريين للدراسة بألمانيا بألف أورو شهريا..!

?برنامج DAAD شامل للمصاريف والإقامة للحصول على الماجستير والدكتوراه

31 أوت آخر أجل لإيداع الملفات واللغة الألمانية ليست إلزامية

سيتمكّن الطلبة الجزائريون الحاصلون على شهادة الليسانس والراغبون في مواصلة دراساتهم العليا في الماجستير والدكتوراه بدولة ألمانيا، من الاستفادة من منحة DAAD الدراسية الممولة بالكامل من قبل الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي العلمي، حيث تعتبر هذه المنحة من أفضل المنح الدراسية بالعالم، خاصة وأنها لا تشترط إتقان اللغة الألمانية.

وتتوفر منح DAAD للطلاب القادمين من عدد من الدول بما فيها الجزائر، والراغبين في متابعة دراستهم في الجامعات الألمانية لدراسة الماجستير والدكتوراه للموسم الدراسي 2018 /2019، في كافة الفروع الدراسية المتوفرة، على غرار الاقتصاد وإدارة الأعمال، هندسة الطاقة المتجددة، إدارة الموارد والتخطيط الزراعي، العلوم البيئية، الصحة العامة، التعليم، القانون، وفنون التواصل وغيرها، حيث تم تحديد 31 أوت 2018 كآخر موعد للتقدم للمنحة.

وتشمل المنحة مبلغا شهريا يبلغ 750 أورو لطلاب الماجستير و1000 أورو لطلاب الدكتوراه و2000 أورو للمعلمين المساعدين والمحاضرين، مع تغطية الضمان الصحي وتكلفة السفر بين بلد الطالب وألمانيا، وكذا التأمين ضد الحوادث وتأمين المسؤولية الشخصية.

ومن شروط المنحة أن يكون الطالب قد أتم المرحلة الجامعية الأولى منذ أقل من ست سنوات زائد سنتان خبرة مهنية في مجاله.

وعلى الطلاب القادمين من دول لغتها الأولى ليست الإنجليزية التقدم بما يثبت إجادتهم للغة الإنجليزية، فيما تتراوح مدّة تمويل منحة DAAD من 12 إلى 36 شهرا، حسب مدة برنامج الدراسة.

وتدعم منحة DAAD سنويًّا ما يزيد عن مئة ألف من الطلاب والباحثين الألمان والدوليين، مما يجعلها أكبر منظمة من نوعها في العالم، كما تساعد الدول النامية في بناء أنظمتها التعليمية الأكاديمية.