منح للطلبة الجزائريين للدراسة في الهند
بقلم نادية بن طاهر
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تلقيها عرضًا لمنح دراسية من مجلس العلاقات الثقافية الهندي (ICCR).
ويأتي هذا العرض، ضمن إطار برنامج الهند-أفريقيا، للطلبة، للدراسة في الجامعات والمعاهد الهندية للعام الدراسي 2024-2025.
ويمكن للطلاب المهتمين تقديم طلباتهم لهذه المنح عبر الإنترنت، من خلال بوابة A2A du conseil indien للعلاقات الثقافية:
www.a2ascholarships.iccr.gov.in
هذا وتم تحديد آخر موعد لتقديم الطلبات عبر الإنترنت يوم 31 ماي 2024.
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