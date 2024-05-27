إعــــلانات
الوطني

منح للطلبة الجزائريين للدراسة في الهند

بقلم نادية بن طاهر
منح للطلبة الجزائريين للدراسة في الهند
  • 200
  • 0

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تلقيها عرضًا لمنح دراسية من مجلس العلاقات الثقافية الهندي (ICCR).

ويأتي هذا العرض، ضمن إطار برنامج الهند-أفريقيا، للطلبة، للدراسة في الجامعات والمعاهد الهندية للعام الدراسي 2024-2025.

ويمكن للطلاب المهتمين تقديم طلباتهم لهذه المنح عبر الإنترنت، من خلال بوابة A2A du conseil indien للعلاقات الثقافية:
www.a2ascholarships.iccr.gov.in

هذا وتم تحديد آخر موعد لتقديم الطلبات عبر الإنترنت يوم 31 ماي 2024.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/MjlA8
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر