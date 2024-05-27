منح للطلبة الجزائريين للدراسة في الهند

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تلقيها عرضًا لمنح دراسية من مجلس العلاقات الثقافية الهندي (ICCR).

ويأتي هذا العرض، ضمن إطار برنامج الهند-أفريقيا، للطلبة، للدراسة في الجامعات والمعاهد الهندية للعام الدراسي 2024-2025.

ويمكن للطلاب المهتمين تقديم طلباتهم لهذه المنح عبر الإنترنت، من خلال بوابة A2A du conseil indien للعلاقات الثقافية:

www.a2ascholarships.iccr.gov.in

هذا وتم تحديد آخر موعد لتقديم الطلبات عبر الإنترنت يوم 31 ماي 2024.