منح مناقصات صيانة أسقف العمارات المهترئة لشباب “أونساج”

أشغال عمارة لكل شاب ومقابل مادي يزيد عن 120 مليون سنتيم

أوامر للمقاولين باستئناف الأشغال ثاني أيام العيد لإنجاز المجمعات المدرسية تحسبا للدخول المدرسي

توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة في الأحياء السكنية كمسيرين

سيستفيد الشباب المستثمر في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب «أونساج»، من صفقات صيانة أسقف العمارات القديمة.

وسيعلن عنها مباشرة بعد عيد الأضحى المبارك، مقابل الدفع المالي الفوري للمشاريع التي ينجزونها والتي تزيد قيمتها عن مئة مليون سنتيم.

سيطلق ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس في العاصمة، مناقضات وطنية مصغرة، مباشرة عقب

عيد الأضحى المبارك، لفائدة الشباب المختص في مجال المقاولاتية والمستثمر عن طريق الوكالة الوطني لدعم

تشغيل الشباب «أونساج»، من أجل التكفل بصيانة أسقف العمارات القديمة التي يزيد عمرها عن عشر سنوات أو

تلك التي تعاني من تسرب لمياه الأمطار حتى يتكفلون بصيانتها أو ما يعرف بمشاريع «الكتامة»

«étanchéité»، مقابل مبالغ مالية تصل أو تزيد عن مئة وعشرون مليون سنتيم، حيث سيتكفل كل شاب

بصيانة سقف عمارة، ضمن إطار التوزيع العادل للمشاريع وتتم على مراحل، أي في كل مرة يتم فيها إطلاق

مناقصة «المناقصة في بادئ الأمر ستخص المساكن العمومية الإيجارية «سوسيال» يتم فيما بعد توسيع على باقي الصيغ السكنية».

إلى ذلك، أفادت مصادر رسمية، بأن مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، باتت تستعمل أسلوب الترغيب مع

مستأجري المساكن الاجتماعية، من خلال تمكين الذين يعانون صعوبات مالية من دفع مستحقات الإيجار

بالتقسيط وحسب القدرات، وهي العملية التي مكنت من تحصيل سبعين من المئة من الديون العالقة، كما لجأت

ذات المصالح إلى طرق وحيل أخرى يتعامل بها سكان الأحياء السكنية المنجزة من طرفها، والمتمثلة في توظيف

ذوي الاحتياجات الخاصة كمسيرين للأحياء وحتى النساء العاجزات ماديا وليس بإمكانهن تسديد مستحقات

الإيجار، تم توظيفهن كمهندسات نظافة مقابل راتب معين يتمكن بموجبه من تسديد ديوان «أوبيجيي»، وقالت

مصادر «النهار» في هذا الخصوص «هناك تكريم من طرف الديوان لأحسن مستأجر يدفع مستحقات الإيجار

بمنحه منحه شهادة تكريم، والشأن نفسه بالنسبة لسكان العمارات الذين يدفعون مستحقاتهم، فهم أيضا-تضيف

ذات المصادر- يستفيدون من طلاء للعمارة التي يقطنون بها ويستفيدون من خدمات التنظيف بتسخير مهندسة نظافة».

هذا وباشر ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس حملات تنظيف واسعة، يشارك فيها عمال الديوان

رفقة سكان الأحياء، من أجل المحافظة على الوجه الخارجي للحي، وفيما يتعلق بملف التجهيزات العمومية على

مستوى الأحياء السكنية، قالت مصادرنا إن الأشغال جارية على قدم وساق، حيث تم توجيه تعليمات للشركات

المقاولاتية بمباشرة أشغال إنجاز المجمعات المدرسية اعتبارا من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك».