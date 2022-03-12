 منح “وسام أصدقاء الثورة” للصحفي الايطالي بيرناردو فالي

منح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون “وسام أصدقاء الثورة” للصحفي الايطالي بيرناردو فالي عرفانا له لمواقفه المشرفة تجاه حرب التحرير الوطنية المجيدة. وأيضا لدعمه لنضال الشعب الجزائري من أجل الحرية والاستقلال.

واشرف عنتر داود سفير الجزائر في فرنسا على مراسيم تسليم لـ “بيرناردو فالي” المقيم في فرنسا بإسم رئيس الجمهورية. وذلك خلال حفل نظم يوم 9 مارس بمقر سفارة الجزائر بباريس. وحضر الحفل قدماء المجاهدين ورؤساء المراكز القنصلية بمنطقة ايل دو فرانس وجميع الموظفين الديبلوماسيين.

وصدر شهر نوفمبر الماضي مرسوم رئاسي في الجريدة الرسمية يتضمن منح هذا التكريم للسيد فالي.

وبالمناسبة القى عنتر داود كلمة عبر لـ فالي عن “امتنان الجزائر دولة وشعبا على دعمه المطلق الذي ينم عن ايمانه بعدالة القضية الجزائرية وسيادة ونبل مبدأ الحق في تحرير الشعوب واستعادة سيادتها”.

ومن جهته، عبر الصحفي الإيطالي عن عميق شكره للسلطات الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية ولكل “أشقائه الجزائريين” لهذه المبادرة التكريمية التي تشرفه.

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منح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء اليوم الإثنين وسام أصدقاء الثورة الجزائرية لرئيس دولة فلسطين، محمود عباس أبو مازن. وحسب مصالح رئاسة الجمهورية الرئيس تبون يمنح الرئيس الفلسطيني وسام أصدقاء الثورة الجزائرية وهو أعلى وسام تقدمه الجزائر لأصدقائها.

ومن جهته قلّد رئيس دولة فلسطين محمود عباس ابو مازن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القلادة الكبرى لفلسطين هي أعلى درجة من أعلى وسام فلسطيني.

ويقوم رئيس دولة فلسطين محمود عباس ابو مازن بزيارة رسمية إلى الجزائر تدوم 3 أيام. حيث حل أمس بمطار الهواري بومدين الدولي، وكان في إستقباله رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.