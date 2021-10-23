منح وسام التعايش لسفير الجزائر بصربيا

مُنح سفير الجزائر بصربيا عبد الحميد شبشوب، وسام التعايش، تكريما له على مجهوداته وإسهماته في نشر قيم التسامح وتعزيز أواصر الصداقة بين البلدين.

وحضر حفل تقليد السفير أفراد الجالية الجزائرية في صربيا، وأقيم من طرف الأكاديمي والسياسي البارز في صربيا وعضو البرلمان الصربي. بالإضافة إلى لجنة الصداقة البرلمانية “الجزائرية – الصربية” وجمعية أصدقاء الجزائر بصربيا، دراغومير كاريتش.

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