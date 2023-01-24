جرى اليوم منح وسم “في خدمتكم” الخاص بجودة الاستقبال لصالح 55 وكالة تجارية لاتصالات الجزائر. و ذلك بعد التدقيق الذي أجراه المعهد الجزائري للتقييس على مستوى الوكالات التجارية المعنية. حيث استجابت هاذه الأخيرة للمعايير الأربعة عشر (14) الخاصة بشروط استقبال الزبائن والتكفل بهم، المحددة من طرف نفس المعهد.

وتمت هذه المناسبة بحضور كل من السيد الرئيس المدير العام لاتصالات، المدير العام لبريد الجزائر، المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس ( IANOR). الرئيس المدير العام لشركة Saticom ، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيطه. رئيس لجنة المشاركة للمؤسسة والممثل عن الأمين العام لنقابة المؤسسة.

وأشارت اتصالات الجزائر أنه تسعى من جهتنا لتعميم هذا التوسيم تدريجيا على مستوى كافة وكالاتنا التجارية. تأكيدا لغايتنا في تحسين الخدمة و تطويرها لترقى لتطلعاتكم.