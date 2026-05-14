منح ومعاشات التقاعد..هذه تفاصيل بديل شهادة الحياة

أعلنت إدارة الصندوق الوطني للتقاعد لكافة المستفيدين من منح ومعاشات التقاعد أنه، وفي إطار التجديد الدوري للوثائق الثبوتية. تم إلغاء إلزامية تقديم شهادة الحياة، وتعويضها بتطبيقة التعرف على ملامح الوجه (R-Face).

ويأتي هذا الإجراء في إطار مواصلة عصرنة وتبسيط إجراءات تجديد ملفات التقاعد، وضمان استمرارية الاستفادة من المعاشات والمنح في أحسن الظروف، دون الحاجة إلى التنقل أو تقديم وثائق ورقية بشكل دوري.

ويتم التجديد الدوري للملف بصفة رقمية مرة واحدة في السنة حسب شهر ميلاد المستفيد من امتياز التقاعد، عبر التحقق من تواجده على قيد الحياة، باستعمال تقنية التعرف على ملامح الوجه (R-Face).

وللاستفادة من هذه من الخدمة ،يتم أولا إنشاء حساب في «فضاء المتقاعد» عبر الموقع الإلكتروني www.cnr.dz.. أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول «تقاعدي» المتوفر على متجر Google Play.

ثم يتم الولوج إلى خدمة «R-face» المخصصة للتعرف على ملامح الوجه، والتي تُستعمل للتحقق من هوية المستفيد وتجديد ملفه عن بُعد.

وأخيراً، يقوم المستفيد بالتقاط صورة شخصية (Selfie) مباشرة عبر التطبيق، وفق التعليمات الظاهرة على الشاشة. ليتم التحقق آليا من الهوية وإتمام العملية بنجاح وبطريقة آمنة ودون تنقل.

ويهدف هذا النظام إلى عصرنة آليات تسيير ملفات التقاعد من خلال اعتماد الحلول الرقمية الحديثة. بما يضمن تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل التنقلات غير الضرورية. إضافة إلى تعزيز دقة وموثوقية البيانات، وتحسين جودة الخدمة العمومية المقدمة لفائدة المتقاعدين. في إطار رؤية شاملة لتطوير الخدمة العمومية وجعلها أكثر فعالية قربا من المواطن.

ويمكن تحميل تطبيق «تقاعدي» والاستفادة من خدمة التعرف على ملامح الوجه .«R-Face» لتجديد ملف التقاعد عن بعد بكل سهولة وأمان، دون الحاجة إلى التنقل.

