منح و «شهرية بالدوفيز» للجزائريين للتحصل على «الماستر» في إنجلترا !

فتح باب الترشيح أمام الطلبة للتكوين لمدة سنة في جميع التخصصات

«شهرية» للطلبة تتراوح بين 1000 و1200 جنيه استرليني

التكفّل بمصاريف الدراسة بأكملها.. و6 نوفمبر المقبل آخر أجل لتقديم الطلبات

سيتمكّن الطلبة الجزائريون من الحصول على منح لمواصلة دراستهم بإنجلترا للحصول على شهادة «الماستر» ممنوحة من قبل الخارجية البريطانية وشؤون الكومنولث FCO والمنظمات الشريكة لها لحساب العام الدراسي 2018/ 2019، بعد فتح باب الترشيح للحصول على منح «التشيفنينغ» للدراسة بإحدى الجامعات البريطانية المرموقة.

وتغطي منحة «تشيفنينغ» رسوم وتكاليف الدراسة ومصاريف رحلة من وإلى المملكة المتحدة، وتكاليف التسجيل للدراسة في إحدى الجامعات البريطانية، إضافة إلى تكاليف المعيشة لمدة سنة بالمملكة المتحدة، وستمكن هذه المنحة الطلبة الجزائريين الناجحين من الدراسة بالمملكة المتحدة للحصول على شهادة في الدراسات العليا من إحدى الجامعات البريطانية في مختلف التخصصات.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت عن فتح الباب لاستقبال طلبات الطلبة الراغبين في الاستفادة من برنامج منح chevening الدراسية، لمدة عام دراسي واحد، في جميع التخصصات.

وتم تحديد موعد تقديم الطلبات الذي انطلق، يوم الإثنين الفارط 6 أوت، ويستمر إلى غاية 6 نوفمبر 2018، عن طريق الأنترنت من خلال موقع المنحة.

وتُعتبر منحة chevening من أهم وأكثر المنح العالمية شهرة، وتُقدَم هذه المنحة للطلاب منذ عام 1983 من الحكومة البريطانية للبحث عن الطلبة المُميزين والعمل على تطويرهم، وتُقدِم المنحة خدماتها بتمويل من وزارة الخارجية البريطانية.

وتتكفل المنحة بمصاريف الدراسة بأكملها التي لا تقل في مُعظم جامعات بريطانيا عن 15 ألف جنيه إسترليني، وكذلك تمنح مصروفا شهريا لكل طالب يُقدر من 1000 إلى 1200 جنيه إسترليني، ولا تقبل المنحة أي شخص يحمل الجنسية البريطانية.

كما يجب أن يعود الطالب لبلده لمُدة لا تقل عن عامين بعد انتهاء المنحة في بريطانيا، ويقوم الطالب بتسجيل 3 برامج دراسية يرغب في التقديم لها في أي جامعة من جامعات بريطانيا حسب اختياره، إضافة إلى إلزامية توافق مؤهلاته مع المؤهلات المطلوبة من المنحة الخاصة بإتقان اللغة الإنجليزية.