منح 10 تراخيص لتنظيم العمرة  والعملية متواصلة

تم اليوم الأربعاء، الانطلاق الرسمي، لعملية تسليم التراخيص للوكالات المعتمدة في تنظيم نشاط العمرة للموسم 1445هـ. وهذا تحت إشراف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، أحمد سليماني، بمقر الديوان بالقبة.

كما جاءت هذه الخطوة بعد تقديم الوكالات المعنية لملفات طلب الاعتماد. والقيام بإجراءات الترشح عبر البوابة الجزائرية للعمرة، منذ تاريخ 24 جويلية الجاري بناء على دفتر الشروط الخاص بهذه العملية.

فيما تواصل مصالح الديوان معالجة ودراسة ملفات الوكالات المترشحة، لتمكينها من الحصول على التراخيص فور استكمالها لكافة الإجراءات. حيث تم اليوم إعداد ومنح 10 تراخيص، لتبقى العملية مستمرة إلى غاية يوم الأحد 31 أكتوبر 2023 بالنسبة لإيداع الملفات.