منح 200 ألف دولار لمن يبيع وجهه

أعلنت شركة Promobot المتخصصة في صناعة الروبوتات حاجتها إلى شخص شجاع تشتري حقوق ملامح وجهه في أجهزة الروبوتات الخاصة بالشركة.

وأشارت شركة Promobot أن أجهزة الروبوتات ستعمل في الفنادق، والمولات التجارية، والمطارات بحلول عام 2023.

ويقع مقر شركة Promobot في نيويورك وهي معروفة بصناعة روبوتات لديها ملامح قريبة من ملامح البشر.

ويتم بالفعل استخدام الروبوتات في 43 دولة حول العالم، حيث يعملون كإداريين، ومروجين ومرشدين.

وقالت الشركة أنها تطور نفسها في بعض التقنيات مثل التعرف على الوجه، والذكاء الاصطناعي ومجالات الروبوتات الأخرى.

وأوضحت “منذ عام 2019 ونحن نورد الروبوتات للأسواق، عملاؤنا الجداد يرغبون في إطلاق مشاريع واسعة النطاقة. ولهذا نحتاج لتراخيص قانونية واستخدام وجوه جديدة”.

وطلبت الشركة بعض الوجوه المألوفة والطيبة ليتم استخدامها في هذه المهمة وهي متاحة لجميع الفئات العمرية.

كما سيستخدم الروبوت في المطارات والمولات والمحلات في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط في عام 2023.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تعرض فيها شركة تصنيع الروبوتات أن تدفع لشخص ما مقابل حقوق الوجه ففي عام 2019 عرضت شركة روبوتات غير معروفة مكافأة قدرها 100000 جنيه إسترليني لمتطوع مقابل استخدام وجهه.

تنوي شركة “بروموبوت”، بصفتها فرعا في مركز “سكولكوفو” الروسي للمبتكرات. بأن تورّد حتى نهاية العام المقبل 40 روبوتا على هيئة الإنسان إلى جامعات الطب في روسيا ورابطة الدول المستقلة.

صرح بذلك لوكالة “تاس” الروسية نائب رئيس الشركة، أوليغ كيفوكورتسيف، الذي قال إن الحديث يدور عن روبوت قادر على محاكاة تصرف المريض عند زيارته لعيادة الطبيب أو المستشفى.

وقال:” استطعنا اليوم إنتاج 20 روبوتا على هيئة الإنسان ستعمل في جامعات ومعاهد الطب وستساعد الأطباء والأساتذة والطلاب في علاج المرضى والتدرب على حسن معاملتهم”.