قام وزير الإتصال محمد بوسليماني اليوم الجمعة بزيارة تفقد إلى المركز الدولي للصحافة للوقوف على مدى جاهزية إستقبال الصحفيين في تغطية الإنتخابات المحلية. أين أكد توفير كافة الوسائل المادية والبشرية لتسهيل عمل وسائل الاعلام الوطنية منها والاجنبية.

وعشية الانتخابات البلدية والولائية أكد محمد بوسليماني أنه تم منح 60 اعتمادا لوسائل اعلامية أجنبية ممثلة بالجزائر لتغطية محليات 2021. لضمان تغطية مجريات الاستحقاقات المقررة يوم غد السبت.

زالجدير بالذكر ان وزارة الإتصال تلقت ما يقارب 1500 طلب اعتماد من مختلف وسائل الاعلام لتغطية محليات. حيث تم تزويد المركز بالمعدات التقنية اللازمة لتسهيل عمل الصحفيين. كما يتوفر الجناح على حوالي 20 جهاز كمبيوتر مزود بالأنترنيتبالإضافة إلى تخصيص استوديو لوسائل الإعلام السمعي البصري مزود بكاميرات ومعدات الصوت.

طالع أيضا:

أشرف وزير الإتصال محمد بوسليماني، على لقاء تقييمي لمناقشة مختلف المسائل المتصلة بعمل المؤسسات العمومية للقطاع.

وحسب بيان للوزارة، فقد حضر اللقاء المدراء العامون للمؤسسات الإعلامية العمومية، والوكالة الوطنية للنشر والإشهار ومؤسسة البث الإذاعي والتلفزي.

كما اطلع الوزير على سير التغطية الإعلامية للحملة الإنتخابية لمحليات 27 نوفمبر الجاري. حيث أكد حرصه البالغ على ضرورة تسخير كل الوسائل البشرية والمادية اللازمة لإنجاح هذا الموعد الانتخابي.

وأشار وزير الإتصال، إلى الأهمية في استكمال البناء المؤسساتي للدولة والإرتقاء بالمسار الديمقراطي، خدمة للمصلحة العليا للبلاد.

كما تناول اللقاء التحضيرات الجارية الخاصة بتغطية ألعاب البحر الأبيض المتوسط (وهران 2022). لا سيما التحضيرات الجارية على مستوى مؤسستي التلفزيون الجزائري والإذاعة الوطنية.

وشدّد وزير الإتصال على ضرورة التكفل الأمثل بكل الجوانب التنظيمية ذات الصلة. بهدف توفير تغطية إعلامية بما يساهم في إنجاح هذا الحدث الرياضي المتوسطي الهام”.

وأوضح البيان، أن اللقاء كان فرصة للتطرق إلى عدة مسائل مرتبطة بتطوير عمل مؤسسات الإعلام العمومي، على غرار التكوين ورهانات مواكبة التطور التكنولوجي والانتقال الرقمي، وكذا التكفل الجاد بالقضايا الوطنية والأخرى ذات البعد الدولي.

من جهته أكد وزير الإتصال، إستعداده التام لمواصلة الجهود المبذولة للنهوض أكثر بالقطاع، ومواجهة مختلف التحديات بالتواصل مع جميع الشركاء.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb