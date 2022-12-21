منح 7 رخص استكشاف منجمية بأكثر من 200 مليون دج

قامت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية اليوم الأربعاء، بمنح 7 رخص استكشاف لمواقع منجمية، وهذا بقيمة اجمالية بلغت 007ر200 مليون دينار جزائري.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، تخص الرخص، استكشاف الرخام، ورمل السيليكا، وحجر الكلس، والجرانيت، الفليس (التيف).

ومنحت هذه العقود في ختام الدورة الثالثة والخمسون (53) لإسناد الرخص المنجمية. التي أطلقت بخصوصها وزارة الطاقة المناجم مزايدة وطنية شهر أكتوبر المنقضي.

وتقع هذه المواقع في ولايات: تامنرست وتبسة وورقلة وتيميمون، وبرج باجي مختار، وتلمسان، والمسيلة ومعسكر، وبومرداس، وخنشلة، وسوق أهراس ميلة وغليزان.

وقامت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية اليوم الأربعاء، بحضور المكتتبين ومحضر قضائي، بفتح 22 ظرفا لعروض مالية استقبلتها من مجمل 39 عرضا تقنيا تم قبولهم عقب المرحلة الأولى. فيما تم رفض ملفين (2) لعدم استيفائهما للشروط القانونية.

وبلغ أهم عرض مالي قيمة 2ر71 مليون دينار جزائري بالنسبة لموقع عين البيضاء بولاية ورقلة، المخصص لاستكشاف رمل البناء.

في حين أن أضعف عرض قد بلغ 1ر2 مليون دينار جزائري بالنسبة لموقع نغرين بولاية تبسة، المخصص لاستكشاف الرمال الموجهة للمجال الصناعي.

وأكد رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بالنيابة، الجوري اسماعيل، أن المواقع التي لم يتم منحها سيتم اعادة فتحها في الدورات القادمة.