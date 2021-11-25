منح 90 ترخيصا منجميا حرفيا لاستغلال الذهب على المستوى الوطني

قامت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بمنح 90 ترخيصا منجميا حرفيا لاستغلال الذهب على المستوى الوطني منذ إطلاق هذا النشاط مطلع العام الجاري.

وحسب الشروحات التي قدمها رئيس الفرع الجهوي للوكالة بتمنراست، نورالدين شوار، خلال لقاء تنسيقي بين ممثلي الفروع الجهوية للوكالة، ترأسه وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب. أنه من جملة المستفيدين من التراخيص، تم تسجيل إلتحاق 79 شركة مصغرة بمواقع الإستغلال الحرفي للذهب.

كما تحصي الوكالة 53 شركة قامت بإيداع منتوج الذهب الخام لدى منضدة “اينور”. فقد بلغ عدد الشحنات المسلمة لمنضدة الذهب المصرح بها من طرف هذه الشركات المصغرة 370 شحنة. أي ما يعادل 8110 طن من الذهب الخام. خلال الأشهر الخمسة الأولى لسنة 2021. كما تم إستخراج من هذه الشحنات كمية من الذهب الصافي تقدر بـ 51,749 كيلوغرام.

وفي سياق حديثه عن الصعوبات التي تواجه هذا النشاط، دعا شوار إلى تكثيف عمليات المراقبة قصد حماية الثروة المنجمية غير المتجددة والتي لا زالت تتعرض -حسبه- للنهب المنظم.

كما طالب باتخاذ “إجراءات ميدانية عملياتية أكثر صرامة ضد المخالفين. مع فتح المجال للمزيد من التعاونيات والشركات المصغرة للإستثمار في نشاط الإستغلال الحرفي المقنن.

الذهب.. 110 مهندسا يعمل بشرطة المناجم

وكشف رئيس الفرع الجهوي للوكالة بتمنراست، نورالدين شوار، أن سلك شرطة المناجم يضم 110 مهندسا موزعا على 20 فرع جهوي. إضافة إلى المكتب الجهوي الذي أسس في 2021 على مستوى ولاية تندوف.

وقامت مصالح الفرع الجهوي لتمنراست الذي يغطي كل من تمنراست, وعين صالح, وإن قزام, وبرج باجي مختار ب701 زيارة تفتيشية منذ بداية سنة 2021. حيث تم تسجيل العديد من التحفظات والمخالفات للأحكام التنظيمية المعمول بها. وحسب ذات المسؤول فقد أكد أنه تم إشعار المتعاملين المنجميين المعنيين من أجل رفع التحفظات المسجلة في الآجال القانونية.

لقاء وطني حول الإستثمار المنجمي الثلاثاء المقبل

من جهته حثّ وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، مسؤولي الفروع الجهوية للوكالة على زيادة التنسيق مع كل الجهات المعنية بهذا النشاط.

كما أكد ثقة الوزارة في وعيهم بمدى المسؤولية التي تقع على عاتقهم من أجل مرافقة وضمان الرقابة الصارمة والدائمة للنشاط المنجمي. مشيرا إلى أن كل تخاذل أو تقاعس في أداء المهام المسندة إليهم غير مقبول نهائيا.

كما أعلن الوزير عن تنظيم لقاء وطني حول الإستثمار المنجمي يوم 30 نوفمبر المقبل. وسيتم خلاله مناقشة سبل تعزيز الإستثمار في المشاريع الواعدة في هذا المجال.