منح صفة العالم الجزائري كريم زغيب ضابطًا في وسام كندا

تم تعيين العالم الجزائري كريم زغيب، ضابطًا في وسام كندا، من قبل الحاكمة العامة لكندا، ماري سايمون.

ونشرت السفارة الكندية بالجزائر، عبر حسابها على فيسبوك، أن “الوسام الرفيع منِحَ لهذا العالم المختص في الكيمياء الكهربائية وعلوم المواد، تقديرًا لأبحاثه في مجالي تخزين وتحويل الطاقة، وخاصةً في تطوير بطاريات الليثيوم-أيون والبطاريات الصلبة التي أكسبته اعترافًا دوليًا”.

وأضاف المنشور أن العالم كريم زغيب “قد أسهم في تقدم قطاع الطاقة بشكل كبير في تحقيق الحياد الكربوني على المستوى العالمي”.

وتم إدراج العالم الجزائري كريم زغيب ضمن قائمة 83 شخصية جديدة تمنح هذا الوسام. وذلك تتويجًا لمساره العلمي الطويل في مجال الكيمياء الكهربائية وتكنولوجيا البطاريات.