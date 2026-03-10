منخفض جوي إلى نهاية رمضان واستقرار أيام العيد..أمطار وثلوج على مرتفعات 800 متر

افادت النماذج الرقمية للرصد الجوي، اليوم الثلاثاء، عن قدوم منخفض جوي محمل بتساقط الأمطار و الثلوج حاضرة على العديد من ولايات الوطن.

كما أشارت خارطة الرصد الجوي، إلى أن الأمطار الغزيرة بعد ظهرية الثلاثاء، ستمس الجزائر العاصمة، تيبازة، البليدة، المدية، الجلفة، الأغواط.

وبداية من فجر يوم الأربعاء ستشهد مرتفعات 800 الى 1000 متر ثلوج كثيفة في كل من سعيدة، سيدي بلعباس، مشرية.

كما سيستمر الاضطراب الجوي ناشط الفعالية على المناطق الغربية للبلاد بالخصوص الشمالية و الجنوب الغربي. وتكون الأمطار متفرقة في الواحات وشمال الصحراء. أما يوم الخميس، فستشهد كل من غرداية وتيميمون، أمطار معتبرة.

و بخصوص التوقعات الطويلة المدى، فإن بداية من يوم الأحد 15 مارس أي الأسبوع المقبل سيشهد دخول منخفض جوي جد قوي من شمال أوروبا الى المناطق الشمالية. مصحوب بأمطار جد غزيرة وثلوج كثيفة على جل المرتفعات الداخلية، الغربية والوسطى والشرقية. وطقس جد بارد الى غاية الخميس 19 مارس.

وبداية من مساء الخميس سيعود الاستقرار ليمس العديد من ولايات الوطن.

