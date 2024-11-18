مندوبية التعاون الدولي المشترك “الجزائري-الاتحاد الأوروربي-الهولندي” في مستغانم

حل وفد مندوبية التعاون الدولي المشترك ” الجزائري - الاتحاد الأوروربي – الهولندي “، بمقر ولاية مستغانم، وكان في استقباله أحمد مناصري الأمين العام للولاية ممثلا عن والي الولاية.

وأوضحت مصالح ولاية مستغانم عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك”، أنه “ممثلا عن والي ولاية مستغانم. استقبل صبيحة اليوم بمقر الولاية الديوان أحمد مناصري الأمين العام للولاية وفد مندوبية التعاون الدولي. المشترك “الجزائري – الاتحاد الأوروربي – هولندي” الذي حل في زيارة بولاية مستغانم. وذلك بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي ادريس عباسة، مديرة التقنين و الشؤون العامة، وكل من رئيسي دائرة عشعاشة و سيدي لخضر” .

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور