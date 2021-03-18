مندوب المخاطر الكبرى بالداخلية.. بجاية مصنفة كمنطقة ذات نشاط زلزالي متوسط

قال مندوب الوطني للمخاطر الكبرى بوزارة الداخلية عبد الحميد عفرة، اليوم الخميس، إن بجاية مصنفة كمنطقة ذات نشاط زلزالي متوسط.

وأوضح عفرة، أن التراب الوطني مقسم إلى خمس مناطق، “0” وتعني لا يوجد أي نشاط زلزالي، “1” ذات نشاط ضعيف.

إضافة إلى منطقة “2”، “أ” و”ب” متوسط، “3” الأكثر نشاطا.

وأضاف، المندوب الوطني، أن رغم شدة الهزة الأرضية التي سجلت في ولاية بجاية، إلا أنه لم تخلف خسائر بشرية.

وعن الهزات الارتدادية التي تبعت، فأشار المتحدث، إلى أنها تدخل ضمن النشاط الزلزالي العادي في منطقة شمال الجزائر.

مضيفا “التي تقع بين الصفيحتين، الافريقية والصفيحة الأوروأسيوسية، لهذا تعد ظاهرة طبيعية ولابد من التأقلم معها والتعايش معها”.

للإشارة، سجل المركز الوطني لرصد الزلازل، اليوم الخميس، هزة أرضية، بلغت شدتها 5.9 درجات على سلم ريشتر.

وحدّدت، مركز الهزة التي وقعت في حدود الساعة الواحدة و4 دقائق، بـ28 كم شمال شرق رأس كاربون، بولاية بجاية.

نصب والي بجاية ، اليوم الخميس، خلية أزمة بعد الزلزال الذي ضرب الولاية وبغلت شدته 5.9 درجات على سلم ريشتر.