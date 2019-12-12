مندوب سلطة الإنتخابات بالشلف: لم نسجل أي تجاوزات..ورقم خاص للمواطنين للتبليغ

قال مندوب السلطة الولائية لمراقبة الانتخابات بولاية شلف، محمد العاطف أن العملية الإنتخابية تسير في ظروف جد ممتازة بالولاية، وأن الشعب سيحتفل هذا المساء برئيسه الجديد.

وأضاف المتحدث في تصريحه الصحفي له اليوم أن مكاتب الإقتراع أبوابها مفتوحة للمواطنين للإدلاء بواجبهم الانتخابي.

كما أشار لإلتزام مكاتب الاقتراع بالاحترام وقت عملها ولايوجد أي تأخيرات و لم تبلغ سلطته أي احتجاجات.

كما نوه المسؤول الأول على سلطة مراقبة الانتخابات بالشلف، المواطنيين على وضع رقم خاص لخدمة الاستعلامات والتبليغات.