مندوب وسيط الجمهورية بورقلة: الرئيس تبون وافق على مطالب شباب ورقلة

قال مندوب وسيط الجمهورية لولاية ورقلة، أنه تم يوم 24 جويلية الجاري بقر المندوبية بورقلة. إستقبال منسقي أحياء ورقلة الكبرى وعددهم 32 منسقا.

وحسب بيان لمندوب وسيط الجمهورية، فإن اللقاء جاء تبعا للأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية ورقلة. وتبعا لمبادرة وزير الدولة وسيط الجمهورية عقب استقباله لممثلي طالبي العمل عن ولاية ورقلة يوم 18 جويلية الجاري بمقر هيئة وسيط الجمهورية بالعاصمة. التي تهدف إلى ضرورة العمل على التهدئة وفض الاحتجاجات وضرورة التهيكل في إطار منظم يتولى تمثيل طالبي العمل وتقديم مطالبهم إلى السلطات المعنية،

وأوضح البيان، أنه تم يوم 24 جويلية الجاري بقر المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية بورقلة استقبال منسقي احياء ورقلة الكبرى وعددهم 32 منسقا. حيث أسفر اللقاء على تقديم مطالب وانشغالات طالبي العمل مكتوبة. مؤكدا أنه تم رفعها إلى وزير الدولة وسيط الجمهورية.

وأشار البيان، إلى أنه في إطار التكفل الفعلي والعملي بالمطالب المرفوعة، قدم وزير الدولة وسيط الجمهورية عرض حال إلى رئيس الجمهورية. مشفوعا باقتراحات تمثلت في تشكيل وفد عن ممثلي القطاعات الوزارية المعنية مرفوقا بممثل عن هيئة وسيط الجمهورية. بغرض تشخيص المشكل بموضوعية ووضع حلول عملية له وإيجاد آليات مشتركة قصد خلق فرص استثمار حقيقية في الولايات الجنوبية لاسيما المجال الفلاحي.

وكشف في ذات السياق، أنه تلقى مراسلة من وزير الدولة وسيط الجمهورية. يعلم من خلالها على موافقة رئيس الجمهورية على مقترحات وزير الدولة التي تم رفعها إليه. غير انه ونظرا للظرف الصحي الحالي المتعلق بانتشار وباء كورونا الذي يحول دون برمجة زيارة الوفد الوزاري إلى الولاية. فإنه سوف يتم استغلال هذه الفترة لعقد لقاءات تشاورية مع الدوائر الوزارية المعنية. قصد ضمان التحضير لهذه الزيارة في وقت سوف يتم إبلاغنا بعه لاحقا