منديل دموع ميسي بمليون دولار!

طرح أحد عشاق نادي برشلونة الإسباني منديل ليونيل ميسي الذي مسح به دموعه خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه مغادرته للفريق البرشلوني هذا الأسبوع، والذي تركه فوق الطاولة.

وطرح مشجع نادي برشلونة منديل ليونيل ميسي على منصة “ميركادو ليبر” أين حدد سعر منديل دموع ليونيل ميسي بـ 1 مليون دولار،

وكان ميسي قد بكى خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه وداعه للنادي الكتالوني بعد سنوات طويلة نشأ وترعرع فيها في النادي الكتالوني، وكان شريكا في العديد من الإنجازات العالمية والقارية والمحلية، وعقب إجهاشه بالبكاء سارعت زوجته أنتونيلا، التي كانت جالسة إلى جوار أطفالهما في الصفوف الأولى لتصعد للمنصة كي تعطيه منديلا ورقيا يمسح به دموعه.