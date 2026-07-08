منذر الكبير: “البطولة الجزائرية صعبة وتتطلب نفس طويل”

أبرز المدرب الجديد للنادي الرياضي القسنطيني، منذر الكبير، التحدي الكبير الذي ينتظره ، بالنظر لصعوبة البطولة الجزائرية، وما تتطلبه من مجهودات.

وصرّح المدرب منذر الكبير، اليوم الأربعاء، في ندوة صُحفية: “البطولة الجزائرية صعبة، تتطلب نفس طويل، واستقرار كبير”.

كما أضاف مدرب السياسي: “نسعى لاستغلال فترة التحضيرت الصيفية الحالية، من أجل النجاح في موسمنا الجديد”.

وتابع المدرب منذر الكبير: “يجب أن تكون التحضيرات الصيفية في مستوى تطلعاتنا، وطموحات أنصار الفريق، لانجاح موسمنا الجديد”.