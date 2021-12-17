منذر الكبير: “سندخل النهائي برغبة كبيرة في التتويج بالكأس”
بقلم كريم.تيغرمت
أكد مدرب المنتخب التونسي، منذر الكبير، عزمه رفقة أشباله على التتويج بكأس العرب، بعد بلوغهم الدور النهائي.
وصرح منذر الكبير، خلال ندوته الصحفية: “اليوم المنتخب التونسي سيدخل هذا النهائي بروح المجموعة، وبقوة كبيرة، للتتويج بالكأس”.
كما أضاف: “المنتخب التونسي استعاد جماهيره، وسنعمل لأجل إهدائه هذه الكأس، واهدائها لنبيل المرياحي”.
وتابع منذر الكبير: “نطمح لنيل هذه الكأس، للرد على من شكك في قوة منتخبنا، ومن أجل استعادة نشوة التتويجات”.
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