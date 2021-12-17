منذر الكبير: “سندخل النهائي برغبة كبيرة في التتويج بالكأس”

أكد مدرب المنتخب التونسي، منذر الكبير، عزمه رفقة أشباله على التتويج بكأس العرب، بعد بلوغهم الدور النهائي.

وصرح منذر الكبير، خلال ندوته الصحفية: “اليوم المنتخب التونسي سيدخل هذا النهائي بروح المجموعة، وبقوة كبيرة، للتتويج بالكأس”.

كما أضاف: “المنتخب التونسي استعاد جماهيره، وسنعمل لأجل إهدائه هذه الكأس، واهدائها لنبيل المرياحي”.

وتابع منذر الكبير: “نطمح لنيل هذه الكأس، للرد على من شكك في قوة منتخبنا، ومن أجل استعادة نشوة التتويجات”.