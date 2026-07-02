منذر الكبير مدربا جديدا للنادي الرياضي القسنطيني

أعلنت إدارة النادي الرياضي القسنطيني، اليوم الخميس، عن تعيينها للتونسي منذر الكبير، مدرب جديد للفريق.

وكتب مسؤولي النادي الرياضي القسنطيني، عبر الموقع الرسمي للفريق: “منذر الكبير، مدرب رئيسي جديد للنادي لـ”السياسي””.

كما حرصت إدارة النادي الرياضي القسنطيني، على الترحيب بمدربها الجديد، الذي سيتولى العارضة الفنية للفريق انطلاقا من هذا الصيف.

يذكر أن المدرب منذر الكبير (56 عاما)، يتميز بخبرة كبيرة، حيث سبق له تدريب المنتخب التونسي، بالإضافة لعدة أندية كبيرة، أبرزها الترجي، الرجاء البيضاوي، النادي الإفريقي، وغيرها.