منذر الكبير يكشف أهدافه مع النادي الرياضي القسنطيني

عقد المدرب الجديد للنادي الرياضي القسنطيني، التونسي منذر الكبير، اليوم الأربعاء، أول ندوة صحفية له، تحدث خلالها عن عدة نقاط، أبرزها أهدافه مع الفريق.

وقال منذر الكبير، في بداية تصريحاته: “الاتصالات مع مسؤولي النادي القسنطيني، بدأت قبل حوالي 15 يوم، أين كنت أنذاك متواجد في كأس العالم”.

كما أضاف: “رحبت بعرض السياسي، ويشرفني التواجد في هذا النادي، الذي باشرت اليوم العمل فيه بعقد لمدة سنة”.

وأردف: “أهدافنا لن تكون جديدة على النادي الرياضي القسنطيني، حيث نسعى لتشكيل فريق تنافسي، يسعى لتحقيق شيء ما، وإثبات نفسه”.

وتابع المدرب منذر الكبير: “أعد بالحرص على ضمان عمل جاد، وانضباط كبير، من أجل خلق هوية لعب تشرف النادي وتاريخه”.