منذر بودن: الأرندي فضاء حر لكل منتسبيه ورحبنا بالحراكيين

بقلم نادية بن طاهر
أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، أن الحزب فضاء حر لكل منتسبيه، للتعبير عن آرائهم.

وقال بودن، خلال تنشيطه لتجمع شعبي بولاية مستغانم، اليوم السبت: “أن بعض الحراكيين، كانوا مكثوا مدة طويلة في الخارج.. وخافوا من إبداء آرائهم. رحبنا بهم في الحزب للتعبير عن آرائهم بكل حرية”.

وأكد بودن، أنه قد تم تنظيم مبادرات، خاصة لهم، للسماح لهم بالتعبير عن آرائهم وأفكارهم، من خلال جامعة صيفية ناجحة وفكرة المقهى السياسي.

وحول مدينة مستغانم، أكد منذر بودن، أنها ستصبح قلعة كبيرة من قلاع التجمع الوطني الديمقراطي.

وأضاف ذات المتحدث، أن الحزب يحاول تجسيد توصيات المؤتمر الوطني السابع، من أجل الإحتكاك بين المناضليين وتطوير القدارت النضالية لمنتسبي الحزب.

وتابع بأن الأرندي، يشجع الشباب على الإنضمام بقوة للحزب.

