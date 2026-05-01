منذر بودن: الأرندي مصمم على النجاح في الإنتخابات المقبلة

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، أن الأرندي مصمم على النجاح في الانتخابات المقبلة، ليس فقط من أجل النجاح، بل من أجل خدمة المواطن على أحسن وجه والاستجابة لتطلعاته وانشغالاته.

وقال بودن، خلال تنشيطه تجمعًا شعبيًا ببني ورثيلان بولاية سطيف: “يجب أن تختاروا الأنسب، حتى تحظى انشغالاتكم واحتياجاتكم بالاهتمام اللازم”.

وأكد الأمين العام للحزب، أنه “لا مجال للتشكيك في العملية الانتخابية، فالآليات الرقابية متعددة وفعالة. ورئيس الجمهورية يحرص على تطبيقها بكل صرامة”.

مضيفا أن من مصلحتنا جميعًا كجزائريين أن يعبّر كل مواطن عن رأيه، وأن تكون نسبة المشاركة محترمة.

وحول ولاية سطيف، عبر بودن، عن فخره بكونها أحد أركان الحزب، واعتز بكونها القوة السياسية الأولى بها”.

مشيرا إلى أن الخرجات الميدانية في صميم العمل السياسي، وهي فرصة للقاء المواطنين مباشرة، والوقوف على مدى جاهزية الهياكل المحلية وتنفيذها للرؤية الجديدة للحزب.

كما عبر يودن، عن فخره مع جميع منتسبي التجمع الوطني الديمقراطي، بالعمل تحت قيادة رئيس الجمهورية، الذي أثبتت كل خياراته الداخلية والخارجية أنه يملك نظرة استشرافية.

مشيرا إلى أن الجزائر تمشي بخطى ثابتة لتحقيق أمنها في كل المجالات. وذلك بفضل سياسات رئيس الجمهورية الذي قطع العهد والتزم بخدمة الوطن وحماية استقراره.

وحول العلاقات الخارجية، قال بودن، أن دول الساحل أدركت أن مواقفها تجاه الجزائر كانت خاطئة. وها هي اليوم تعيد النظر في علاقاتها وتعود نحو الجزائر في إطار من التقارب والتعاون.

مؤكدا أن اتفاق الجزائر كان ولا يزال الضامن الوحيد لجعل مالي آمنة ومستقرة وبعيدة عن التجاذبات الدولية.

هذا وبارك منذر بودن، لفاتح بوطبيق توليه رئاسة البرلمان الإفريقي، مؤكدا أن هذا الانتخاب يُعد إنجازًا دبلوماسيًا جديدًا يضاف إلى إنجازات الدبلوماسية الجزائرية.

كما هنأ بودن كافة العمال والموظفين بمناسبة الفاتح ماي، ووقف وقفة احترام وتبجيل لكل تضحياتهم ومجهوداتهم في سبيل تقوية الدولة وخدمة الوطن.