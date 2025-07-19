منذر بودن: الأرندي يقف سندا قويا داعما للدبلوماسية الجزائرية

أكد منذر بودن، الأمين العام الجديد لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، إن الحزب يقف سندا قويا داعما للدبلوماسية الجزائرية تحت قيادة رئيس الجمهورية.

وقال بودن، في كلمة له بعد تزكيته بالإجماع، أمينا عاما جديدا لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم السبت، أن هذه الثقة مسؤولية يتقاسمها جميعا.

وأضاف بودن: “نريد حزبا يعمل بفكر جماعي ويتحرك برؤية مشتركة.. إننا في الأرندي مطالبون اليوم قبل أي وقت مضى بالمساهمة في تعزيز اللحمة الوطنية”.

كما أكد منذر بودن، أن الحزب سيظل السند القوي للدولة ومؤسساتها في مواصلة مسار البناء والتطور والإزدهار.

ولفت إلى أن الجميع يتقاسم، بداية من اليوم، مسؤولية مشتركة هامة في سبيل رسم المعالم الكبرى للتجمع الوطني الديمقراطي.

كما أعلن الأمين العام الجديد لحزب الأرندي، عن الشروع فورا بعد هذا المؤتمر، في حملة وطنية لإعادة الهيكلة التنظيمية والفكرية للحزب.