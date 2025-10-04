منذر بودن: الجزائر دولة مؤسسات.. لا دولة صفحات فايسبوكية

تطرق الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، في تجمع شعبي نشطه اليوم السبت في الشلف، للحروب التي تواجهها الجزائر ومنها حرب الأخبار المغلوطة.

وهنا أكد بودن، أن الجزائر هي دولة مؤسسات وليست دولة صفحات فايسبوكية، أو حسابات على موقع التيك توك.

وأضاف بودن، أن حسابات وهمية تستهدف زعزعة أمننا وإستقرارنا، لأن “الجزائر تعبتهم وتبون مهبلهم”.

وتحدث بودن، عن تسجيل صوتي مفبرك بالذكاء الإصطناعي، لجمال عبد الناصر، نشرته قناة عربية، يشكك فيما قدمته الجزائر، في الحروب العربية.

وأكد ذات المتحدث، أن الجزائر أكثر دولة، قدمت الغالي والنفيس لمصر الشقيقة.

وواصل منذر بودن، أن الجزائر تواجه أيضا حرب المخدرات، والتي تهدد استقرارنا ووجودنا. وذكر أنه توجد مصانع شُيدت فقط لتصدير الحبوب المهلوسة إلى الجزائر. بالإضافة إلى حرب الهجرة غير الشرعية التي تعصف بشباب الجزائر.