منذر بودن: باتنة ستستفيد من مصنع لعلامة مهمة للسيارات

كشف الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن ولاية باتنة ستستفيد من مصنع لعلامة مهمة للسيارات.

وقال بودن، خلال إشرافه اليوم السبت، على تجمع شعبي بولاية باتنة، بأن الولاية ستستفيد من عدة مشاريع. ومن بينها مصنع لصناعة علامة مهمة للسيارات. ومستشفى “120 سرير”، وطريق وطني يربط بين بريكة وبسكرة.

كما تحدث بودن، عن رغبة الساكنة في تدعيم الولاية بخط ترامواي، ووعدهم بالدفاع عن هذا المطلب بكل قوة. لأن الطبيعة المسطحة للولاية تسمح بذلك، كما سيساعد الترامواي، في فك الإزدحام المروري عن المدينة.

هذا وكشف بودن، أن ولاية باتنة، استفادت خلال الـ3 السنوات الأخيرة، من 13 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ. كما استفادت من إنجاز العديد من المشاريع الحضرية.

ومن جهة أخرى، تحدث بودن عن القطاع الفلاحي بالولاية، وشكر فلاحي منطقة الأوراس، لمساهمتهم الكبيرة، في دفع البلاد إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي في عدة شعب فلاحية، ووعد فلاحي المنطقة، بإيصال كافة إنشغالاتهم إلى المصالح المعينة.