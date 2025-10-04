منذر بودن: حزبنا وجد للدفاع عن الوطن وجعل الجزائر فوق كل إعتبار

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، اليوم السبت، من ولاية الشلف، أن حزبه وجد من أجل الدفاع عن الوطن و تحقيق الواجب الوطني الذي يكون من خلال الانسجام الحقيقي في الأداء للدفع به إلى وحدة الجزائر وجعلها فوق كل اعتبار لتحقيق شعار الحزب الجديد وهو “رؤيا وانجاز”.

وخلال تجمع شعبي بدار الثقافة، بولاية الشلف، عبر الأمين العام للحزب، عن فخره واعتزازه لتواجده بالمكتب الولائي. الذي يعد أحد أعمدة الحزب.

وفي كلمته أكد بودن أن نواب ولاية الشلف ابلوا بلاء حسن للدفاع عن ولايتهم، مشيرا أنه كانت هناك لقاءات مع الوزراء لإيصال انشغالات الولاية. أين دافعوا عن مطار الشلف وزيادة عدد الخطوط لربط الشلف مع عواصم أوروبية، كذلك الدفاع عن ولاية الشلف. في مجال التنمية المحلية حيث هناك الكثير من الأقطاب السكنية التي حققت لصالح ولاية الشلف.

بودن: سنحقق حلم ازدواجية الطريق وايصال انشغالات المواطنين للحكومة

مشيرا أن الكوكبة النضالية للتجمع الوطني الديمقراطي، حققت الكثير ومازلت تناظل. أين أكد أنه سيتم العمل سويا لتحقيق حلم ازدواجية الطريق الرابط بين الشلف وتنس. لأن الكثير من المواطين يشتكون من قطع مسافة 5 كلم من الشلفف نحو تنس مؤكدين أن هذه المدة تكفيهم للذهاب للعاصمة والعودة منها. وهذا مطلب أساسي بالاضافة إلى مركز مكافحة السرطان، وواصل بالقول “سنكون بجانبهم للايصال مطلبهم للحكومة”.

كما أبرز ذات المتحدث أن حزبه إلتزم بتنظيم جامعة صيفية ودورات تكوينية تكمن فائدتها في تقاسم التجارب بين منتخبي الحزب. واعطاء التكوين الاهمية اللازمة له لرفع درجة النضج السياسي لدى المناضلين واحياء الطبقة السياسية. التي يجب العمل عليها للدفع بها الى الامام وجعلها ليس قاطرة الاحزاب فقط وانما قاطرة للجزائر ككل.

وبخصوص التكوين السياسي أكد بودن أنه فعل تراكمي، فالتجمع الوطني الديمقراطي في سنة 1997 كان له 158 نائب. وفي سنة 2002 كان له 43 نائب، وفي سنة 2007 كان له 58 نائب، أما في سنة 2012 كان له 68 نائب. وفي سنة 2017 وصل إلى أكثر من مئة نائب، مشيرا أن التجمع الوطني الديمقراطي. بدأ في سنة 2007 مستوى تصاعدي ونعمل على تعزيزه بشكل مختلف، يضيف الأمين العام للحزب.

وفي ذات السياق، أكد منذر بودن إلتزامه بجعل هذه الارقام أرقام حقيقة لدعم التنمية المحلية للدفاع عن وحدة الوطن. والدفاع عن قوة الحزب قائلا ” إننا نأمن أن حزبنا وجد من اجل الدفاع عن الوطن و تحقيق الواجب الوطني. الذي يكون من خلال انسجام الحقيقي في الاداء بيننا ندفع بيه الى وحدة الجزائر لتكون فوق كل اعتبار لتحيق شعارنا الجديد رؤيا وانجاز”.

