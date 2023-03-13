منذر بودن رئيسا جديدا للمجموعة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الارهاب والتطرف العنيف

عقد مكتب المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف اجتماعه الثالث عشر اليوم 13 مارس 2023، بمشاركة منذر بودن، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني بصفته عضو ذات المجموعة.

وحسب بيان المجلس، فقد شهد هذا الاجتماع انتخاب منذر بودن رئيسا جديدا للمجموعة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ممثلا للمجموعة الجيوسياسية الافريقية.

هذا وأشاد المصوتون بالدور الذي تلعبه الجزائر وبجهودها في مكافحة الإرهاب و الوقاية منه و القضاء على مسبباته.

وتجدر الإشارة إلى أن بودن هو ثالث برلماني في العالم ينتخب لتولي رئاسة المجموعة التي تضم 23 برلماني يمثلون كل المجموعات الجيوسياسية للاتحاد البرلماني الدولي.

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