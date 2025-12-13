منذر بودن: لن نسكت عن أي مخطط خبيث يستهدف منطقة القبائل

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، أنه لن يسكت عن أي مخطط خبيث يستهدف منطقة القبائل.

وقال بودن، في تجمع شعبي نشطه اليوم السبت، بتيزي وزو، أن لا أحد يزايد على وطنية منطقة القبائل. وأن دعم الأمازيغية وترقيتها مسؤوليتنا.

وأضاف بودن: “انتهى زمن محاولات عزل المنطقة عن الوطن.. ولن نسكت عن أي مخطط خبيث يستهدف منطقة القبائل”.

ونشط الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، اليوم، تجمعا شعبيا بولاية تيزي وزو، بقاعة السينما جرجرة، متبوعا بعدة لقاءات جوارية في بلديات الولاية.