منذر بودن: لن نسمح بإعادة سيناريو العشرية السوداء

أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، أنهم كحزب لن يقبلوا أن يدفع أبنائنا أرواحهم من أجل أزمات مفبركة تأتي أفكارها من الخارج.

وشدد بودن، في كلمة له خلال تجمع الشعبي، ببلدية ولاد عسكر، أمام النصب التاريخي للولاية التاريخية الثانية في ولاية جيجل: “لن نسمح بإعادة سيناريو العشرية السوداء”.

ولفت منذر بودن، إلى أن تهور بعض السياسين آنذاك وتقاعسهم جعل أفكار متطرفة تدخل لبلادنا.

وأضاف ذات المتحدث: “الجزائري واضح بهويته وأصله… ولا نقبل أي أفكار من الخارج”.

وتابع منذر بودن: “جئنا لنقدم الأمن والطمأنينة والسلام، وترك أبنائنا يبدعون.. لا تمارسوا مقص الرقابة على الشباب.. لدينا هويتنا وإسلامنا وديننا ولا نريد أفكار دخيلة”.