منذر بودن: “مشاركة أمير دولة قطر في القمة العربية تعكس نهج سموه في تعزيز التضامن العربي”

أكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني منذر بودن، أن مشاركة أمير دولة قطر في القمة العربية تعكس نهج سموه في تعزيز روح التآخي والتضامن العربي.

وفي حوار خص به وكالة الأنباء القطرية، قال بودن إن “دولة قطر أكدت في مختلف المراحل التي مرت بها المنطقة أنها السند القوي للحقوق العربية.”

وأضاف النائب البرلماني، بأن الدبلوماسية البرلمانية الجزائرية تسعى من جانبها لتكثيف التعاون مع نظيرتها القطرية بهدف تبادل الخبرات والتجارب.

كما شدد النائب البرلماني على ضرورة الإستفادة من تجربة قطر التي حققت نجاحات باهرة في فترة وجيزة وأصبحت مركزا مشعا في مجالات السياسة، الإقتصاد والطاقة.

وختم ذات المتحدث قائلا:” استضافة قطر لكأس العالم FIFA قطر 2022 هي فاتحة خير ودعم لكل الدول العربية.”