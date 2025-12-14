منذر بودن: منطقة القبائل صمّام الوحدة الوطنية

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، أن منطقة القبائل صمّام الوحدة الوطنية.

وقال بودن، في كلمة له خلال تجمع شعبي نشطه بولاية تيزي وزو أمس السبت: “منطقة القبائل صمّام الوحدة الوطنية.. وستبقى ركيزة أساسية في تعزيز التلاحم الوطني وبناء جزائر قوية بكل أبنائها”.

كما مرر بودن، رسائل قوية وواضحة، لاقت تفاعلًا كبيرًا من طرف الحضور، في أجواء طبعتها الروح الوطنية والالتفاف حول ثوابت الأمة.

هذا ونشط بودن، هذا التجمع الشعبي، ببلدية آث واسيف، وسط حضور شعبي قوي من أبناء المنطقة ومناضلي الأرندي.