منذر بودن يؤكد الأهمية التي توليها الجزائر للجالية الوطنية

أشرف الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، على لقاء جمع عدداً من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، في أجواء رمضانية مميزة طبعتها روح الأخوة والتواصل.

وألقى الأمين العام كلمة بالمناسبة استعرض فيها الأهمية التي توليها الدولة الجزائرية للجالية الوطنية في الخارج. وكذا المكانة التي تحظى بها داخل اهتمامات الحزب.

وشكّل هذا اللقاء سانحة لتعزيز قنوات التواصل مع أبناء المهجر، والاستماع إلى انشغالاتهم وتطلعاتهم.ؤإلى جانب تبادل الرؤى حول سبل دعم مساهمة الجالية الجزائرية في مسار التنمية الوطنية وتعزيز ارتباطها بوطنها الأم.