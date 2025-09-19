منذر بودن يبحث التعاون البرلماني بين الجزائر والآسيان

أجرى منذر بودن، ممثل ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، لقاء ثنائي، مع الأمينة العامة للأيبا، سيتي روزمرينتي حاجي عبد الرحمن.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، دعا الجانبان إلى تعزيز العلاقات بين الجزائر ورابطة دول جنوب شرق آسيا، وخاصة في شقها البرلماني.

كما أشاد منذر بودن بحيوية ونشاط السيدة الأمينة العامة التي تبذل جهوداً معتبرة ضمن الأيبا وتحظى بتقدير كافة الأعضاء.

وأكد ممثل رئيس المجلس الشعبي الوطني أن هيئتنا البرلمانية تسعى جاهدة إلى توسيع نطاق شراكتها وتعاونها. ليشمل القارة الآسيوية عموماً والآسيان خصوصاً.

ومن جهتها، ثمنت الأمينة العامة، المنتهية عهدتها خلال الجمعية العامة الـ46 للأيبا، الدبلوماسية البرلمانية الجزائرية. التي ما فتئت تثبت نجاعتها وفعاليتها يوماً بعد يوم في مختلف المحافل الدولية. وأعربت عن أملها في إقامة علاقات وطيدة بين الأيبا والجزائر.

للإشارة، فقد تم عقد هذا اللقاء الثنائي، على هامش الاجتماعات المغلقة للجمعية البرلمانية الدولية للآسيان.