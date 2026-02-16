منذر بودن يثمن إصلاحات الرئيس تبون لبناء اقتصاد قوي

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، خلال تجمع شعبي بولاية تيبازة بمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين لتأسيس الحزب، أن التشكيلة السياسية تضع المواطن في صلب أولوياتها، معتبراً هذه الذكرى محطة للوفاء وتجديد العهد على خدمة البلاد بإخلاص ومسؤولية.

وأوضح بودن أن الحزب نجح في كسر نمطية العمل السياسي التقليدي عبر الخروج إلى الميدان، إيماناً منه بأن السياسة الحقيقية تُمارس بين المواطنين.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عملاً ميدانياً مكثفاً، مدعوماً بمركز للتفكير والدراسات لتعزيز القرار الحزبي برؤية علمية، بالإضافة إلى إطلاق المنصة الرقمية والموقع الالكتروني الرسمي www.rnd.dz لتعزيز الشفافية والتواصل.

وفي شق الإصلاحات الوطنية، ثمن الأمين العام لـ “الأرندي” المسار الذي باشره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خاصة في جوانب استكمال البناء المؤسساتي والإصلاحات الاقتصادية العميقة.

كما أشاد بالمشاريع الاستراتيجية الكبرى كغارا جبيلات ومحطات تحلية مياه البحر، مؤكداً أنها تجسيد فعلي لتوجه الدولة نحو التنمية المستدامة.

وعلى الصعيد التشريعي والدبلوماسي، رافع بودن من أجل رفع عدد مقاعد الجالية الوطنية بالخارج في المجلس الشعبي الوطني لضمان تمثيل أقوى.

كما شدد على ثبات المواقف الجزائرية تجاه ملف الذاكرة الوطنية الذي لا يقبل المساومة. مثمناً الندية في العلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل. وداعياً الشباب الجزائري للانخراط في العمل السياسي والمساهمة في بناء المستقبل بعيداً عن سياسة التيئيس.