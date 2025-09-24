منذر بودن يحيّي أفراد الجيش الوطني الشعبي عقب القضاء على 6 إهاربيين بتبسة

أشاد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي “الأرندي ” منذر بودن بالعملية النوعية التي نفذها الجيش الوطني الشعبي.

وتم خلال هذه العملية القضاء على 6 إرهابيين، واسترجاع 6 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف بتبسة.

وعلى إثر ذلك، وجّه الأمين العام للأرندي بخالص تحياته وتشكراته لأفراد الوحدات العسكرية التي شاركت في هذه العملية النوعية.

ووصف منذر بودن، هذه العملية بالهامة والمحكمة، كما أشاد بقوة وشجاعة وبسالة أفراد الجيش الوطني الشعبي المشاركين فيها.

وأضاف بودن، أن هذه العملية تؤكد المستوى الكبير والمتقدم من الاحترافية والتطور الذي بلغه الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير.

وإختتم بودن، بيانه بأن الجيش الوطني الشعبي أصبح مصدر فخر واعتزاز للشعب الجزائري. بل أصبح الضامن لأمن واستقرار الوطن وطمأنينة المواطنين، في وجه ما تبقى من عناصر فلول الإرهاب الأعمى، وكل التهديدات المتربصة ببلادنا.