منذر بودن يشارك في أشغال الجمعية العامة لـ”AIPA” بماليزيا

سيشارك نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، منذر بودن، في أشغال الجمعية العامة الـ46 للجمعية البرلمانية الدولية لرابطة دول جنوب شرق آسيا، ممثلا لرئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، سيتم عقد أشغال الجمعية العامة الـ46 للجمعية البرلمانية الدولية لرابطة دول جنوب شرق آسيا، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 سبتمبر 2025.

وتنعقد هذه الدورة تحت شعار: “البرلمان في طليعة النمو الشامل”. وستخصص أشغالها لبحث قضايا النمو المستدام، وتبادل أفضل الممارسات. ودعم القدرات المؤسساتية، وتعزيز التعاون التشريعي بين البرلمانات.

ويرافق بودن في هذه المهمة النائبان ماجد شريد وعثمان مدور.