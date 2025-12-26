منذر بودن يلتقي بثلة من المجاهدين في خنشلة

التقى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، صباح اليوم الجمعة، بثلة من المجاهدين عند النصب التذكاري المخلّد لإطلاق أول رصاصة في ثورة التحرير بمنطقة عين السيلان بولاية خنشلة.

وجاء ذلك، في محطة رمزية تعبّر عن الاعتراف بتضحيات صانعي الاستقلال.

وخلال هذه الزيارة، تم وضع إكليل من الزهور والترحّم على شهداء المنطقة، تأكيداً على الوفاء لرسالة نوفمبر المجيدة. واستحضاراً لقيم التضحية والوحدة الوطنية التي قامت عليها الدولة الجزائرية.