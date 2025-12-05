منذر بودن ينشط لقاء جواري بمدينة سيلت في تمنراست

نشط منذر بودن الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديموقراطي الأرندي مساء اليوم لقاءًا جواريا بمدينة سيلت، دائرة أبلسة، ولاية تمنراست.

اللقاء جاء في إطار تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والمناضلين، وذلك عشية التجمع الشعبي الكبير الذي سينشطه غداً السبت بعاصمة الولاية. بالإضافة إلى إشرافه على الدورة التكوينية لولايات الجنوب الكبير.

كما سيُشرف منذر بودن ، ولأول مرة في تاريخ الحزب وتاريخ الأحزاب السياسية في الجزائر، على اجتماع للمكتب الوطني يُعقد خارج المقر المركزي بالعاصمة، بولاية تمنراست.

وهذا في خطوة تعكس توجه الحزب نحو مرافقة القواعد النضالية عبر مختلف ولايات الوطن، خاصة في الجنوب الكبير.