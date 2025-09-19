منذر بودن ينقل تحيات بوغالي إلى رئيس الأيبا الدوري

حظي منذر بودن، ممثل ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، بمقابلة مع رئيس الأيبا الدوري ورئيس غرفة الممثلين الماليزية، جوهاري بن عبدول، حيث نقل له تحيات بوغالي، وهنأه على التنظيم المحكم للجمعية الـ46 للأيبا.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، تبادل الطرفان أطراف الحديث حول سبل توطيد وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة البرلمانية منها. لا سيما في ظل وجود مجموعتين برلمانيتين للصداقة بينهما على مستوى الغرفتين.

كما نوه منذر بودن بانضمام الجزائر، في جويلية 2025، إلى معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة دول جنوب شرق آسيا. والتي من شأنها تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين الجزائر والآسيان من جهة. وبين الجزائر ودول جنوب شرق آسيا من جهة أخرى.

وفي هذا السياق، أكد بودن أن الجزائر العريقة، التي تُعتبر بوابة إفريقيا وجسراً متيناً بين ضفتي حوض المتوسط. تزخر بموارد طبيعية هائلة وفرص استثمار كبيرة تستقطب شركاءها الاقتصاديين من مختلف قارات العالم. وتتطلع إلى إقامة شراكة واعدة ومثمرة مع الأصدقاء الماليزيين خاصة، وكافة بلدان جنوب شرق آسيا.

ومن جهته، أكد جوهاري بن عبدول على ضرورة السعي إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين ماليزيا والجزائر. لا سيما وأنه زار بلادنا سنة 2023 في إطار اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. حيث أعرب عن إعجابه بالعاصمة الجزائرية وما توفره من مرافق متميزة وما تزخر به من طبيعة خلابة.

كما أكد رئيس غرفة الممثلين الماليزية على الإمكانات الكبيرة التي توفرها بلاده للمستثمرين الأجانب. ودعا الشركاء الاقتصاديين الجزائريين إلى انتهاز هذه الفرص.

كما دعا السيد بن عبدول إلى ضرورة توحيد الصف الإسلامي لمواكبة العالم المتقدم

للإشارة، فقد تم عقد هذا اللقاء، خلال اليوم الثاني من أشغال الجمعية العامة الـ46 للجمعية البرلمانية الدولية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الأيبا).